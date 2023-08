Cena in strada a Bergamo: tutto esaurito a Santa Caterina

Nel quartiere è già tutto un fermento da qualche giorno. Del resto per i residenti ma non solo si tratta di un classico appuntamento d’estate. E lo dimostra un dato: ha fatto registrare il tutto esaurito la tradizionale cena in strada in Borgo Santa Caterina, in programma domani alle 19.30. I 340 i biglietti di prenotazione distribuiti sono letteralmente volati: più nessuno disponibile e non è possibile richiederne altri. Fino a qualche anno fa i tavoli per la cena venivano distribuiti lungo parte della via. Un successone per questo evento che rientra nelle celebrazioni dell’Apparizione avvenuta 421 anni fa, una tradizione molto sentita in città, e in particolare nel borgo. Quello dell’Apparizione è un evento antico che si celebra da secoli. Narra la tradizione che il 18 agosto 1602 una stella apparsa in cielo illuminò con tre raggi prodigiosi l’affresco della Madonna Addolorata, riportando alla bellezza originaria le parti deteriorate. Si dice, inoltre, che in seguito al mistico evento, si verificarono guarigioni miracolose. La cena sul sagrato del santuario dell’Addolorata fa parte di un ben più ricco calendario per i festeggiamenti che a partire da ieri proseguiranno fino a venerdì 18 agosto. Oggi, giornata di Ferragosto, si celebra la solennità dell’Assunta con diverse messe lungo tutto l’arco della giornata. E la messa in cattedrale del vescovo Francesco Beschi. Mercoledì cena sul sagrato, il giorno successivo, alla vigilia dell’Apparizione, messe e vespri, mentre alla sera musiche della Fanfara alpina di Azzano San Paolo accompagneranno i fuochi d’artificio al Campo Utili di via Baioni. Venerdì, infine, si celebrerà la solennità dell’Apparizione: messe, di cui una presieduta dal vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni, a seguire l’ omaggio floreale dei vigili del fuoco. F.D.