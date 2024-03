Celiachia, in Valsassina il summit del senza glutine

Convegno e cena gluten free con studenti e professori del Cfpa di Casargo, luminari della celiachia e chef da guide culinarie. È il Casargo National Nutrition Summit in programma giovedì prossimo al Centro provinciale di formazione professionale alberghiera della Valsassina. L’1% degli italiani soffre di celiachia, una malattia, mentre sono più di 8mila quanti tra le province di Lecco e di Monza utilizzano il buono celiachia per acquistare prodotti gluten free.

Tra le guest star dell’evento, di rilevanze nazionale, ci saranno gli chef Luigi Gandola, Ivan Milani e Luca Mozzanica, il presidente dell’Aic - Associazione Italiana Celiachia - Isidoro Piarulli e poi dietisti, medici specialisti, professori universitari, food blogger e altri ancora. E dopo approfondimenti teorici su celiachia e prodotti gluten free, tutti a tavola, naturalmente senza glutine.

"È un evento molto importante per promuovere la consapevolezza alimentare – spiega Francesco Maria Silverij, presidente del Cfpa di Casargo –. È un’occasione per esplorare le ultime novità e ricerche sul tema della celiachia e un modo per fare chiarezza su una patologia che richiede studio costante e che oggi necessita di grande attenzione da parte di tutti gli operatori del settore food and beverage".