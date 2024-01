C’è il report provinciale “Conoscere la scuola“ aiuta i giovani a orientarsi

È quasi tempo di scegliere per i giovani di terza media. Si tratta di una scelta importante, che segnerà il loro percorso di studi, ma anche le loro amicizie e condizionerà almeno in parte la loro vita: dal 18 gennaio al 10 febbraio i loro genitori devono iscriverli all’istituto superiore che frequenteranno il prossimo anno. Le possibilità sono molte, forse anche troppe, orientarsi e decidere non è semplice. Proprio per questo l’assessore provinciale lecchese a Istruzione e Formazione Carlo Malugani ha commissionato la pubblicazione del report Conoscere la scuola. "È finalizzato al monitoraggio del sistema scolastico e formativo – spiega -. Registra la dinamica della scolarità nelle secondarie di 2° grado del territorio e permette di ricostruire, grazie alla serie storica, l’evoluzione dell’offerta formativa del territorio". Un vero e proprio vademecum che, insieme agli open day e alle giornate di orientamento, può aiutare studenti e genitori a compiere la scelta ritenuta migliore. In provincia di Lecco si contano 14 superiori statali tra licei e istituti tecnici: 7 a Lecco, 2 a Merate, uno a Casatenovo, Colico, Calolziocorte, Monticello e Oggiono. Offrono tutti gli indirizzi: scientifico, classico, linguistico, musicale, artistico, scienze umane, agrario, informatica, chimico, finanza e marketing, commerciale, design, grafica, turistico, costruzioni, assistenza alla persona, scienze applicate, vendita, elettronica, telecomunicazioni... Ci sono poi 7 centri di formazione professionale: la Fondazione Luigi Clerici a Lecco e a Merate, l’Aldo Moro a Valmadrera, l’Alberghiero di Casargo, l’Enaip di Lecco e Monticello, il Polivalente di Lecco e la Nostra Famiglia di Bosisio. Anche per le professionali c’è solo l’imbarazzo della scelta per imparare un mestiere: operatori edili, turistici, grafici, del benessere, estetisti, elettricisti, meccanici, cuochi, panificatori, informatici, baristi, camerieri, falegnami, programmatori, pasticceri, albergatori, giardinieri, agricoltori, grafici.... Complessivamente quest’anno frequentano le 611 classi di licei e istituti 13.170 studenti. Le classi degli istituti superiori sono 104 per altri 1.363 alunni. In tutto si contano 14.553 studenti e 711 classi. D.D.S.