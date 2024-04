Caterina Contento, la 18enne di Montevecchia nominata Alfiere della Repubblica: “Attivista per l’ambiente e volontaria della Croce Rossa Italiana”

Montevecchia (Lecco), 27 aprile 2024 – Ha solo 18 anni, ma è già un Alfiere della Repubblica. Caterina Contento, 18 anni appunto, studentessa e volontaria di Montevecchia è tra i giovani 29 nuovi Alfieri della Repubblica. A sceglierla per conferirle l'attestato d'onore è stato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Per la determinazione e la forza trainante con cui si impegna come volontaria in numerose attività a tutela dell’ambiente – si legge nella motivazione -. Le sue ricerche sull’impatto ecologico della cementificazione sono state determinanti per sensibilizzare tanti coetanei sui temi dello sviluppo sostenibile”.

Montevecchia, il suo paese, si trova nel cuore del Parco regionale della Valle del Curone, in Brianza, a due passi da Milano, un'area verde tutelata. Oltre che un'attivista per l'ambiente, Caterina è anche una giovane volontaria della Croce Rossa Italiana.

“Si impegna con grande energia in numerose attività a tutela dell’ambiente ed è riuscita, nonostante la giovane età, a diventare un modello di riferimento per tanti nella sua comunità – spiegano dal Quirinale -. Per promuovere una maggiore consapevolezza dell’impatto ecologico, che la cementificazione ha sulla qualità dell’aria e dell’acqua, ha effettuato numerose ricerche relative al cambiamento del paesaggio fluviale nella sua regione e alla progressiva trasformazione del suolo. I risultati delle ricerche e degli studi sono stati condivisi in una serie di incontri da lei organizzati con altri giovani volontari”.