Cassette delle lettere tecnologiche

Le cassette rosse delle lettere diventano 2.0. Al posto delle tradizionali cassette rosse dove imbucare lettere e cartoline, che stanno per essere dismesse e rimosse in tutta Lecco, verranno installate nuove cassette. Sono le Smart letter box. Non serviranno solo per spedire missive, ma fungeranno pure da piccole centraline per monitorare la qualità dell’aria. "Le Smart letter box sono in grado di rilevare l’effettiva presenza degli invii in cassetta e dunque di efficientare l’attività di vuotatura che sarà effettuata solo in presenza di invii – spiegano da Poste Italiane -. Inoltre, tali cassette sono dotate di sensori utili per rilevare una serie di parametri ambientali, quali temperatura, quantità di polveri sottili e biossido di azoto nell’area interessata".