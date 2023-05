Caso di “malamovida“ Daspo di un anno: niente pub per un cliente

In relazione a fenomeni violenti connessi alla “malamovida”, c’è un nuovo provvedimento mirato emesso dal questore di Sondrio. L’attività informativa, condotta dai poliziotti della Questura in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Tirano, coordinati dal dirigente della Divisione Anticrimine della Questura, ha fornito gli elementi necessari per emettere un provvedimento nei confronti di un ventiduenne moldavo residente a Grosio. Dopo la denuncia del giovane, per lesioni aggravate il 25 febbraio vicino al pubblico esercizio “Bobo’S Pub”, a Tirano, il dottor Re il 28 aprile ha emesso il provvedimento conosciuto come Daspo Willy, di divieto di accesso per un anno al pub nonché di stazionare nelle immediate vicinanze.