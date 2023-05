Casatenovo, è un razzo o un’Audi A3? Manovre spericolate e inseguimento ad alta velocità

Casatenovo (Lecco), 8 maggio 2023 – Fast and furious, non al cinema, ma per davvero, sulle strade della Brianza e in centro a Casatenovo. Nel pomeriggio di oggi a Correzzana, provincia di Monza, i carabinieri hanno incrociato un tipo sospetto al volante di un'Audi A3. Procedeva lentamente, si guardava attorno, sembrava cercasse qualcosa...

Ritirata a tutta velocità

I militari hanno provato a fermarlo, ma quando, dagli specchietti retrovisori si è accorto che i militari si stavano avvicinando, ha premuto sul pedale dell'acceleratore ed è scappato. Durante la fuga ha compiuto continue manovre spericolate, invadendo la corsia opposta, imboccando sensi unici dalla parte sbagliata e infrangendo ogni limiti di velocità. Ha rischiato inoltre più volte di travolgere pedoni e scatenare incidenti.

Paura in Brianza

L'inseguimento è durato parecchi chilometri, fino a Casatenovo, prima sulla Sp 51 La Santa, poi in centro paese. I carabinieri hanno continuato a tallonarlo, a sirene spiegate, con i lampeggianti accesi, in modo da segnalare a tutti la situazione di pericolo. Gli sono stati dietro a distanza di sicurezza, senza forzare mai la mano, proprio per evitare che travolgesse i passanti. Alla fine il fuggitivo ha dovuto proseguire la corsa a piedi, perché ha imboccato un vicolo senza uscita.

Fuga a piedi

Si è dileguato in mezzo ai campi. Le ricerche e le indagini sono in corso. L'Audi probabilmente è rubata. Si presume che il fuggiasco sia un ladro che stesse cercando villette e altre abitazione da svaligiare.