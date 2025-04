Casa occupata covo dei pusher. Arrestati in due

Ladri di case e spacciatori. I carabinieri di Olginate hanno arrestato due extracomunitari di 22 e 26 anni che occupavano uno stabile in centro e l’avevano trasformato in centrale di spaccio. La retata è scattata per aiutare gli ufficiali giudiziari nello sgombero coatto dell’immobile occupato dai due irregolari, senza permesso di soggiorno né documenti. I militari hanno trovato un etto tra cocaina e hashish. Al processo per direttissima, arresto convalidato ma scarcerati in attesa dell’udienza.

D.D.S.