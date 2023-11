Carosello 3000: si apre. Corsa a inforcare gli sci

Si scia. È iniziata ieri a Livigno la lunga stagione sciistica: ad aprire i battenti è stato il comprensorio del Carosello 3000 che, grazie al sapiente lavoro dei suoi operatori, ha attrezzato alcune piste per la gioia di tutti gli appassionati di sci, pronti a tuffarsi nelle prime discese di una stagione che a queste quote si protrarrà poi fino a fine aprile. Neve permettendo.

Le fitte nevicate di inizio novembre hanno consentito questa apertura anticipata da parte di Carosello 3000, uno dei comprensori sciistici di una Livigno che, ancora una volta, si dimostra un passo avanti rispetto alle altre stazioni sciistiche.

La splendida giornata di sole di ieri ha permesso agli sciatori, provenienti da un po’ tutta la Lombardia oltre che dalla Valtellina, di sciare al costo promozionale di 30 euro sulla pista “epic-slope“ Polvere, fino alla stazione intermedia, sulla Baby, in prossimità del ristoro e dove poter far sciare anche i bambini, e sulle piste di Federia-Centrale e Gessi Alti. Alle 14 di ieri i primi ingressi sono stati 700, a dimostrazione del buonissimo afflusso per la prima giornata di sci della stagione. E oggi si replica. "Meglio di così non poteva partire – dice Stefano Cusini, General Manager di Carosello 3000 –. Le nevicate e le temperature di novembre, unite alla voglia e all’entusiasmo di tutti nella località, hanno fatto sì che decidessimo di aprire con due settimane di anticipo. Vedere oggi tanta gente appassionata e desiderosa di mettere gli sci ai piedi, mi rende felice e consapevole di aver fatto la scelta giusta sia per la nostra montagna che per la promozione di Livigno".

A Livigno, ricordiamolo, è aperto tutti i giorni anche un anello di 3-5 chilometri per gli amanti dello sci di fondo.