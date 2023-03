Carenno, incendio in casa: anziana intossicata dal fumo ricoverata in ospedale

L'incendio a Carenno

Carenno (Lecco), 7 marzo 2023 – Casa in fiamme a Carenno, in Valle San Martino, al confine tra le province di Lecco e di Bergamo. Una pensionata è rimasta intossicata ed è stata trasferita in ospedale. L'incendio è divampato nel pomeriggio di oggi poco prima delle 15.30.

Il rogo si è sviluppato all'interno di un'abitazione in via Giuseppe Verdi, dove si trovava l'anziana inquilina. E' stata soccorsa dai vigili del fuoco del comando provincia di Lecco, arrivati con quattro mezzi di soccorso, tra cui l'autoscala per timore che qualcuno fosse rimasto bloccato ai piani superiori dell'edificio. Sul posto anche i sanitari del 118. La signora è rimasta intossicata dal fumo ed è stata accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Le sue condizioni non sembrano gravi e non avrebbe riportato ustioni.

I vigili del fuoco hanno impiegato un paio d'ore a circoscrivere e spegnere le fiamme. L'immobile al momento risulta inagibile.