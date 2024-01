Trovato a terra, allo stremo delle forze: capriolo salvato dai vigili del fuoco a Valmadrera

Valmadrera (Lecco), 28 gennaio 2024 – Il capriolo era riverso a terra, allo stremo delle forze e ferito. Quando sono arrivati i vigili del fuoco per soccorrerlo ha provato a rialzarsi per scappare ma non c'è riuscito. Come se avesse realizzato che erano lì solo per aiutarlo, non per fargli del male, si è poi come arresto loro, lasciandosi legare per evitare di far del male agli altri oltre che a se stesso.

Il capriolo è stato soccorso questa mattina a Valmadrera, a nord del paese, sul limitare del bosco e alle pendici del monte Moregallo. A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato l'animale in difficoltà. I soccorritori hanno poi affidato il capriolo a un veterinario dell'Ats della Brianza.