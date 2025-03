"Cantieri sì ma volevamo comunicazioni"

Pendolari di Mandello del Lario e limitrofi senza "direttini" per tre mesi. Dal 18 marzo al 24 aprile non fermeranno in stazione i RegioExpress diretti a nord verso Colico, Sondrio e Tirano; dal 27 aprile al 14 giugno, quelli per Lecco, Monza e Milano. Fermeranno solo i convogli locali. Sono le conseguenze dei lavori ferroviari in programma per tutta primavera tra Monza e Calolziocorte. "Non ci siamo mai opposti a interventi di manutenzione utili a migliorare il servizio di trasporto e la vita dei viaggiatori, ma potevano almeno informarci prima, non all’ultimo momento – commenta il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli -. Per noi è una sorta di ritorno al passato di parecchi anni, quando i RegioExpress non si fermavano in stazione". È però anche una sorta di ritorno al futuro, perché quest’estate l’interna linea verrà chiusa per lavori e a Mandello del Lario, come in tutte le stazioni, tra Lecco e Tirano non passerà né fermerà alcun treno. In contemporanea si svolgeranno pure i lavori per l’allargamento di un sottopasso, con pesanti conseguenze viabilistiche.

"Gestiremo come al meglio la situazione e cercheremo di ottenere anche altri interventi utili, come l’adeguamento di altri due sottopassi – prosegue il sindaco -. Se i lavori servono, occorre farli. Purtroppo si svolgeranno tutti insieme e causeranno parecchi disagi". D.D.S.