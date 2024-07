Dal Lario alla Cina, la Canottieri Lecco celebra i successi alla Dragon Boat

Milano 24 luglio 2024 – Tra un paio di mesi festeggerà il 129° compleanno. Eppure la Canottieri Lecco non ha smesso di guardare al futuro coniugando la passione per lo sport e l’attenzione verso i giovani, gli stessi valori che il 27 settembre 1895 spinsero alcuni lungimiranti notabili dell’epoca a fondare una società sportiva che oggi è tra le più longeve in Italia.

Dai primi successi nelle regate sul Lario agli exploit di Antonio Rossi, che dalle acque antistanti il circolo “di casa” ha spiccato il volo entrando nella storia olimpica a suon di pagaiate. Storie di uomini e successi che continuano e portano nel mondo il nome di Lecco e della sua ultracentenaria società.

Gli ultimi sono i successi – la vittoria nella gara sui 2000 mt, il secondo posto sui 500 mt e il quarto sui 200 –alla Dragon Boat Open Races, singolare gara di canottaggio a bordo di imbarcazioni con testa e coda di drago che si è disputata in Cina tra l’11 e il 20 giugno 2024.

Oggi l’imprimatur in Regione dove il presidente Attilio Fontana, il sottosegretario con delega a Sport e Giovani Federica Picchi e il consigliere regionale, il lecchese Giacomo Zamperini, hanno ricevuto una delegazione di quindici fra canoisti e canottieri del circolo.

Tra loro Elisa Arcara, Aurelia Casaro, Sofia Ambrosini, Claudio Anderis, Alessandro Bonacina, Paolo Vassena, Osorio Ferrero, Sandu Stirbu, Davide Pirovano, William Dalboni, il presidente Marco Cariboni, il consigliere responsabile della sezione Canottaggio Canoa, Lucia Micheli Rossi, e il direttore sportivo Luisa Gilardi. è stata ricevuta in Regione.

"Siamo orgogliosi dei canottieri del circolo bluceleste - ha affermato il presidente Fontana - l`unico equipaggio italiano a prendere parte alle gare di questa competizione in Cina. Hanno portato nelle acque del Dragone la testimonianza dello spirito Lombardo, combattivo e appassionato”.

“Ho chiesto loro di poterci vedere a Lecco per avviare insieme un progetto di valorizzazione di questa preziosa disciplina sportiva anche su altre province lombarde - aggiunge Picchi -. Ho incontrato un`eccellenza da fare conoscere”.

"Questa celebrazione per la Canottieri Lecco da parte di Regione Lombardia, certifica il trionfo di una gloriosa storia secolare. Inoltre, - ha osservato il consigliere Zamperini -, un’occasione per promuovere il nostro territorio dal punto di vista turistico”.