Cane cade in una buca La task force salva Kim

Kim è precipitato in un buco profondo 70 metri. È miracolosamente sopravvissuto all’impressionante volo e i vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori dalla trappola e dalla brutta avventura, sano e salvo. Kim è un vecchio cane da caccia. Ieri mattina, mentre era a spasso con il proprio padrone nella zona del Pialerall, a monte di Pasturo, a circa 1.700 metri di quota, è stato inghiottito dal Buco del Toro delle Grotte di Paroeul, una delle tante forre e cavità che costellano il Grignone. Per salvarlo sono immediatamente decollati in elicottero da Malpensa i Draghi Lombardi del 115, mentre da terra si sono mossi i vigili del fuoco della squadra Saf del Comando provinciale di Lecco, che si sono calati nelle viscere della terra per recuperare il povero Kim, bloccato a metà della voragine. Esperti e tecnici hanno impiegato oltre due ore per venire a capo della pericolosa situazione. L’intervento di soccorso tecnico urgente è stato molto complesso, ma alla fine la task force ha restituito Kim al suo “papà“. Il cane sta bene, è praticamente incolume, a parte una zampina ferita. D.D.S.