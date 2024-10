Camminata manzoniana. Strade chiuse

Una camminata sulle orme dei Promessi sposi. È in programma domenica a Lecco la Camminata manzoniana, tradizionale manifestazione podistica non competitiva. La partenza è fissata dalle 8.30 al parcheggio esterno del centro commerciale Meridiana. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, è istituito il divieto di transito su tutte le strade interessate dal transito della manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti. Tre i percorsi possibili: 5 chilometri e mezzo, 11 e, per i più allenati, 20 chilometri.