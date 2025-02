Camion bloccato. Ennesimo guaio

Un trasporto eccezionale, una corsia chiusa, dei mezzi da lavoro parcheggiati in galleria e l’ennesimo disastro viabilistico sulla Statale 36 è servito. L’altra sera gli automobilisti sono rimasti fermi in coda nella galleria Monte Piazzo, la “galleria maledetta“ della Statale del Lago di Como e dello Spluga tra Colico a nord e Dorio a sud. Un camionista alla guida di un tir che stava trasportando una barca è rimasto bloccato nel tunnel, in direzione Sud, verso Lecco e Milano. A sbarrargli il passo un restringimento di carreggiata per lavori in corso e un paio di escavatori fermi a bordo strada. Si sono subito formate lunghe code. Sul posto sono poi arrivati i funzionari di Anas e gli agenti della Polizia stradale per risolvere il più rapidamente possibile la situazione, ma c’è voluta almeno un’ora prima di liberare il passaggio, molto di più affinché il traffico tornasse a scorrere regolarmente. Nella Monte Piazzo sono in corso importanti interventi di consolidamento, perché sta cedendo e poiché passa attraverso un cono di frana. Nella notte tra martedì e mercoledì un manovale di 41 anni è rimasto ferito mentre era al lavoro proprio per le opere di messa in sicurezza della galleria: un pesante concio in calcestruzzo che stava manovrando è caduto e lo ha travolto, ferendolo alle gambe. D.D.S.