Risse, aggressioni, accoltellamenti, anche un omicidio. Calolziocorte violenta, come la Milano dei film degli anni ‘70. Una situazione che il prefetto di Lecco Sergio Pomponio non vuole assolutamente degeneri oltre, dopo che lunedì scorso un turco di 34 anni è stato pugnalato in pieno giorno e in pieno centro per una faida fra turchi. Per questo per martedì prossimo ha chiamato a rapporto i vertici delle forze dell’ordine del territorio.