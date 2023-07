Calolziocorte, i ladri delle farmacie colpiscono ancora: due furti in una sola notte

Calolziocorte (Lecco), 12 luglio 2023 – Doppio colpo dei ladri delle farmacie. In poche ore, in una sola notte, i ladri specializzati in furti nelle farmacie, ne hanno messi a segno due in altrettanti negozi di medicinali di Calolziocorte. Sono entrati in azione sia a Rossino, sia a Foppenico, frazioni del paese alle porte di Lecco. Gli intrusi hanno sfondato le porte di ingresso delle due attività utilizzando le griglie in metallo dei tombini come ariete. Miravano ai soldi dei registratori di cassa, che però erano vuoti. Nonostante siano dovuti scappare a mani vuote, o al massimo con pochi spiccioli in tasca, hanno provocato parecchi danni.

Furti in farmacia in aumento

I furti nelle farmacie sono in aumento in provincia di Lecco. Solo nel 2022 ne sono stati compiuti 11. In 5 casi sono stati però rintracciati e denunciati i colpevoli o presunti tali. Per questo il prefetto di Lecco Sergio Pomponio a gennaio ha incontrato il presidente di Federfarma provinciale Andrea Braguti per mettere a punto un piano di sicurezza. Nonostante gli accorgimenti, anche quest'anno tra tentati e riusciti ne sono stati messi realizzati parecchi. Si presume siano opera sempre degli stessi autori, probabilmente alcuni sbandati in cerca di soldi facili, magari per qualche dose di droga.