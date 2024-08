Calolziocorte-Bergamo, nuovi bus sostitutivi dei treni: ecco gli orari e i percorsi

Calolziocorte (Lecco), 28 agosto 2024 – Ricominciano le lezioni a scuola e ripartono i bus navetta sostitutivi. Da lunedì 9 settembre riprende il servizio dei bus sostitutivi dei treni che viaggiano sulla linea Milano – Carnate – Bergamo, interrotta per i lavori di raddoppio tra le stazioni di Ponte San Pietro e Bergamo, dallo scorso febbraio fino al termine del 2026.

È stato organizzato un potenziamento del servizio tra Calolziocorte e Bergamo, mentre sono stati confermati i collegamenti con Paderno d’Adda.

Tra Calolziocorte e Bergamo ci saranno due collegamenti mattutini da lunedì a sabato tra Calolziocorte e Bergamo con partenza alle 06:15 e alle 06:37 da via Antonio Stoppani, e con arrivo a Bergamo rispettivamente alle 07:15 e alle 07:48 in via Geremnia Bonomelli, con una fermata intermedia a Cisano. Viceversa, da Bergamo per Calolziocorte sono previste due corse, da lunedì a venerdì, con partenza, dalla pensilina 12 delle autolinee sul piazzale della stazione di Bergamo, alle ore 13:08 e alle 14:08 e arrivo a Calolziocorte rispettivamente alle 14:15 e alle 15:15. Per quanto riguarda il sabato, a queste due corse ne verrà aggiunta una terza, in partenza da Bergamo alle 12:08 con arrivo a Calolziocorte alle 13:15 e fermata intermedia a Cisano. Le corse in partenza da Bergamo alle 13:08 e alle 14:08 effettueranno anche le fermate intermedie di Ambivere, Pontida e Cisano.

È confermato, sempre a partire dal 9 settembre, il collegamento diretto mattutino tra Paderno d’Adda e Bergamo, dal lunedì al sabato, con partenza alle 6:40 e arrivo a destinazione alle 7:45. Il nuovo punto di fermata per la partenza da Paderno d’Adda sarà allestito in corrispondenza della fermata dei bus di linea "Stazione FS" in via Luigi Gasparotto. Prosegue regolarmente il servizio sostitutivo tra le stazioni di Ponte San Pietro e Bergamo come da orari pubblicati sul sito di Trenord.

“Una promessa mantenuta - commenta l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente -. Un impegno per permettere anche agli studenti e ai cittadini di Calolziocorte di usufruire di un servizio particolarmente importante per spostarsi sul territorio in maniera agevole e puntuale. Il percorso che abbiamo condiviso con le istituzioni locali, l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, la prefettura di Bergamo, l’Agenzia TPL di Bergamo e Trenord, ci ha permesso di individuare una soluzione che risponde alle esigenze di tante famiglie e lavoratori che si spostano con i mezzi pubblici”.