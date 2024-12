Calolziocorte, è Luisella Casula la vittima dell'incidente sulla Lecco-Bergamo: aveva 76 anni

Calolziocorte (Lecco), 11 dicembre 2024 - Luisella stava tornando a casa. Le mancavano meno di mezzo chilometro e di cinque minuti a piedi. Ma era buio, si vedeva poco, e mentre attraversava la strada una quarantenne al volante di una Volvo l'ha investita, uccidendola. Luisella abitava a Vercurago, al civico 88 di via Roma, lungo la Statale Lecco – Bergamo, dove ha perso la vita. E' Luisella Casula la vittima dell'incidente stradale mortale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Calolziocorte, sul confine con Vercurago. Luisella aveva 76 anni. L'automobilista che l'ha investita stava svoltando proprio nel punto in cui lei stava attraversando la strada. “Non l'ho vista”, le uniche parole che ha continuato a ripetere sconvolta la 40enne, incapace di realizzare che aveva appena ucciso una persona. Era talmente sotto shock che è stata ricoverata in ospedale. Luisella invece è morta praticamente sul colpo. Non aveva con se i documenti ed è stata necessaria qualche ora per identificarla ufficialmente. Sul posto, oltre ai sanitari di Areu e ai volontari della Croce rossa di Lecco, sono intervenuti pure i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e gli agenti della Polizia locale. Intanto, oltre all'investitrice, indagata d'ufficio per omicidio colposo, sono sotto accusa sia la scarsa illuminazione di quel tratto di Lecco – Como, sia il traffico. Venerdì l'addio a Luisella: l'addio nella chiesa parrocchiale di Vercurago nel pomeriggio di dopodomani alle 14.30.