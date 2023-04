Calco, colpo alla One shot. Smembrate e rubate le macchinette per il caffè

Calco (Lecco), 17 aprile 2023 – Colpo grosso in un'azienda di macchinette di caffè di Calco. I soliti ignoti hanno smontato e rubato a pezzi alcune macchinette del caffè e rubato parecchi attrezzi. Li hanno caricati su un furgoncino. Il valore del bottino si aggira sugli 80mila euro. Poi ci sono i danni, ingenti.

L’incursione

Il furto è stato messo a segno alla “One Shot”, società di riparazione, manutenzione e personalizzazione di macchinette di caffè, che si trova tra Calco e Olgiate Molgora. I ladri hanno smembrato una decina di macchine del caffé ancora in lavorazione. Le hanno disassemblate per riuscire a farle passare dalle finestre che hanno forzato per entrare nel capannone dell'azienda. Pesano tantissimo, solitamente ci vogliono quattro persone per spostarle.

Gli intrusi hanno scassinato pure una cassaforte, dove hanno preso i pochi contanti che erano custoditi e le chiavi di un nuovo Nissan Nv250. Nel vano del furgoncino hanno stipato le macchinette, diversi attrezzi e una stufa, dopo aver rimosso l'autoradio e il sistema di navigazione satellitare per non essere localizzati. I ladri si sono lasciati alle spalle una scia di devastazione e disordine.

Locali ripuliti

Non è solo un colpo grosso, è anche un duro colpo per i titolari dell'azienda, fondata nel 2021: “Ci hanno rubato anche gli attrezzi che usiamo per effettuare manutenzione ai clienti”. Alle vittime non è rimasto altro che spogere denuncia e rimboccarsi le maniche per riparare i danni e rimediare al disastro.