Calano i numeri dei soggiorni irregolari in Svizzera e migrazioni

Diminuiscono i numeri dei soggiorni irregolari in Svizzera e delle migrazioni. Dicembre 2023 si è chiuso con 4021 presenze censite, rispetto alle 5014 e di novembre, e alle 5965 del dicembre 2022. Le entrate 2627 irregolari si sono concentrate principalmente lungo il confine meridionale in Ticino, a ridosso delle province di Como e Varese, ma sono diminuite anche in questo caso rispetto alle 3520 di novembre. Per quanto riguarda i casi di sospetta attività di passatori, nell’ultimo mese sono passati da 24 a 30, ma comunque più bassi rispetto ai 41 di un anno fa. Infine le consegne alle autorità estere, si sono fermate a 656, rispetto alle 837 di novembre e 860 di un anno fa. Complessivamente, i soggiorni irregolari in Svizzera nel 203 sono risultati in diminuzione. In termini di provenienza, i migranti di nazionalità afghana sono stati i più presenti, 16mila 174, seguiti dai 5976 provenienti dal Marocco e 5786 dalla Turchia. Anche le cifre relative ai casi di sospetta attività di passatori sono state inferiori nel 2023 rispetto al 2022 da 476 a 388. Pa.Pi.