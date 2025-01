Cade sul ghiaccio e si ferisce alla testa. Bimbo in codice rosso

È scivolato sul ghiaccio mentre stava camminando con la sua famiglia in una frazione di Vilminore, in Val di Scalve e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Brescia. È stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri il bimbo australiano di otto anni che nella caduta ha rimediato un brutto trauma cranico. Il piccolo si trovava su un prato ripido in località Nona quando ha perso l’equilibrio mentre si trovava su un tratto molto ghiacciato. Appena è caduto i genitori si sono accorti che le sue condizioni erano gravi. Il primo soccorso è stato effettuato da un carabiniere della stazione di Clusone poi anche gli uomini del 118 hanno raggiunto la località. Stabilizzato, il bimbo è stato poi trasportato in elisoccorso al Civile di Brescia dove è ricoverato.