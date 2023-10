Cade e batte il capo. Alpigiana soccorsa

Un’alpigiana di 53 anni è scivolata fuori dalla sua baita a monte di Primaluna, è caduta a terra e ha picchiato la testa. L’hanno soccorsa i tecnici di Valsassina e Valvarrone del Soccorso alpino, che l’hanno trasferita in barella portantina a spalla fino a dove è stato possibile affidarla ai sanitari di Areu. Stessa situazione per una giovane escursionista che si è infortunata a Pasturo, nella zona di Brunino. Una 65enne invece è stata recuperata e soccorsa dai volontari del Soccorso alpino del Triangolo Lariano in località Prezappino: si è slogata una caviglia e un ginocchio: lei, sempre in barella portantina, è stata trasportata a fino a Valbrona per poterla poi trasbordare in ambulanza.