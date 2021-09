Lecco, 8 settembre 2021 – C'è il Gran premio di Monza, domenica niente besanini sulla Milano – Lecco che circoleranno solo a tratta ridotta. Domenica, in occasione del Gran premio d'Italia 2021 di Formula 1 nelle fasce orarie in cui circolano i treni straordinari per consentire ad appassionati e spettatori di assistere dal vivo alla gara, sulla linea besanina S7 Milano – Monza – Molteno – Lecco i convogli circoleranno solo tra le stazioni di Lecco e Besana Brianza. Quanti da Lecco devono andare a Milano e viceversa possono utilizzare i treni della S8 Milano – Lecco via Carnate o i regionali della Tirano – Sondrio – Lecco – Milano. I treni straordinari sulla besanina sono previsti tra le 7 e le 13 e poi le 16.40 e le 19.30.

Da Trenord mettono complessivamente a disposizione 36 mila posti in treni per il Gran premio di Monza, con sei corse straordinarie da Milano Porta Garibaldi a Biassono-Lesmo Parco, che è la stazione più vicina al circuito. Altrettante corse, cioè sei sono garantite per il ritorno. Per tutti i tre giorni dell’evento, quindi anche venerdì e sabato 11 in occasione delle prove, si può inoltre raggiungere in treno l’autodromo da tutta la Lombardia con un biglietto speciale andata/ritorno a 15 euro e da Milano con un ticket del Sistema tariffario integrato del Bacino di mobilità Milano e Monza Brianza a 5,60 euro.

Le sei corse straordinarie che nella mattina di domenica 12 collegano Milano Porta Garibaldi a Biassono - Lesmo Parco, senza fermate intermedie partono alle 7.20, 8.14, 9.20, 10.20, 11.20 e 12.20. Le sei corse per il rientro a Milano Porta Garibaldi, sempre senza fermate, che partono da Biassono sono invece alle 16.40, 17.10, 17.25, 17.55, 18.25 e 19.30. E' possibile raggiungere l'autodromo anche con una delle 67 corse regolari per la stazione di Monza fra le 7 e le 13, sulle linee S8 Lecco – Carnate - Milano Porta Garibaldi, S9 Saronno – Seregno – Milano - Albairate, S11 Chiasso – Como – Milano - Rho, la Milano - Bergamo via Carnate, la Milano – Monza -Lecco – Sondrio – Tirano e sul collegamento transfrontaliero Tilo0 Milano Centrale - Chiasso - Locarno. Dalla stazione all’autodromo c'è poi la linea bus Z221 di Autoguidovie potenziata per l’occasione, oltre che da un servizio di monopattini e biciclette in sharing.