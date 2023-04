Brucia baita Arredi e tetto in cenere

I vigili del fuoco l’altra notte hanno impiegato 3 ore e mezza a spegnere un incendio che ha bruciato una baita di montagna a mille metri di quota in Valvarrone. Sono intervenuti in forze: 18 uomini con 5 mezzi di soccorso. Avevano paura che il rogo, a causa della siccità e del vento, si potesse propagare non solo alle vicine abitazioni, ma a anche tutto il bosco, come successo solo la sera prima a Colico a Montecchio Sud. Le fiamme sono divampate a Sueglio, zona Loco Tocco, una frazione abbastanza isolata e difficilmente accessibile. Sono state innescate probabilmente da una distrazione, si presume da un camino lasciato acceso nella baita. Dentro non c’era nessuno, perché gli inquilini, che la abitano solo come casa di villeggiatura, erano tornati in città dopo il ponte di Pasqua e Pasquetta. L’incendio ha distrutto il tetto e quanto si trovava nell’edificio di due piani. La struttura in muratura invece ha retto. D.D.S.