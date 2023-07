Brivio, ragazzo scomparso nell'Adda: le ricerche continuano, ma non si sa chi sia

Brivio (Lecco), 3 luglio 2023 - Tutti lo cercano, ma lui non si trova e non si sa di preciso nemmeno chi possa essere. Sono riprese questa mattina le ricerche del giovane che sabato pomeriggio è stato visto annaspare nell'Adda a Brivio.

Le ricerche

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Merate continuano a scandagliare il fiume a bordo dei loro gommoni. Ieri e l'altro ieri i Draghi lombardi del 115 hanno invece svolto ripetuti sorvoli e ricognizioni aeree in elicottero per cercare di individuare dall'alto l'eventuale corpo del disperso, mentre i sommozzatori si sono immersi ripetutamente in vari punti. Al momento tuttavia del ragazzo non è stata riscontrata alcuna traccia: non sono stati trovati nemmeno indumenti né documenti identificati lasciati a riva, come probabilmente farebbe un qualsiasi bagnante che vuole tuffarsi in acqua. Non risultano neppure denunce di scomparsa.

Cosa è successo?

Una delle ipotesi è che magari la persona in difficoltà sia riuscita a mettersi in salvo da solo e che non sappia che lo stanno cercando né che l'imponente dispiegamento di uomini e mezzi in questi giorni lungo l'Adda sia proprio per lui. L'altra invece è che si tratti magari di uno straniero che vive da solo e quindi nessuno si è accorto della sua assenza. Le testimonianze di quanti hanno lanciato per primi l'allarme sono ritenute comunque attendibili: sono quelle di tre passanti che stavano passeggiando lungo il fiume e che hanno scorto uno sconosciuto in balia della corrente. Lo hanno pure sentito gridare distintamente "aiuto!".