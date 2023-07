Brivio, giovane si tuffa nell’Adda e scompare: ricerche con i gommoni

Brivio (Lecco), 1 luglio 2023 – Un giovane si sarebbe tuffato nell'Adda senza più riemergere. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi a Brivio, nella zona a nord del paese. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un ragazzo che non conoscono buttarsi in acqua per poi scomparire tra la corrente. Lo avrebbero cercato con lo sguardo per individuarlo, ma senza più riuscire a scorgerlo. Hanno subito allertato gli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che a loro volta hanno mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari di Areu e i carabinieri.

Le ricerche sono in corso, sia via terra, sia via acqua, sia via aerea: i soccorritori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Merate stanno infatti perlustrando il fiume con i loro gommoni, mentre da Malpensa sono decollati i Draghi lombardi del 115 per una ricognizione in elicottero. Al momento, tuttavia, del disperso o presunto tale non è stata riscontrata alcuna traccia, nemmeno eventuali indumenti o documenti identificativi lasciati a riva.