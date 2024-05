Osnago, difende la sua ragazza: 19enne massacrato di botte fuori dalla discoteca

Osnago (Lecco), 12 maggio 2024 – Massacrato di botte fuori dalla discoteca per aver difeso la sua ragazza. Un 19enne nella notte è stato pestato a sangue. E' successo nella notte a Osnago. A picchiarlo è stato un altro giovane: quest'ultimo ha rivolto pesanti apprezzamenti alla sua fidanzata, che gli ha risposto a tono. Invece che scusarsi, lui ha reagito e ha provato a metterle le mani addosso. Il suo ragazzo si è subito messo di mezzo per difenderla, ma le ha prese di santa ragione. Calci, pugni, sberle, strattoni... un gancio in faccia gli ha spaccato il naso.

Il 19enne è stato soccorso dai sanitari di Areu con i soccorritori volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora, che lo hanno trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. E' stato ricoverato in osservazione. Di quello che è successo sono stati avvisati anche i carabinieri. E' solo l'ultimo episodio di violenza che tra i clienti della stessa discoteca.