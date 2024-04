Osnago, massacrato di botte nel parcheggio del McDonald's: grave ragazzo di 20 anni

Osnago (Lecco), 7 aprile 2024 – Lo hanno massacrato di botte nel parcheggio del fast food all'uscita dalla discoteca. Un giovane di 20 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Merate dopo essere stato pestato a sangue in branco dai componenti di una banda rivale. Il pestaggio, che sembra una vera e propria spedizione punitiva, è avvenuto nella notte, intorno alle 4, a Osnago, nel parcheggio di un complesso commerciale a ridosso della ex Statale 36 dove c'è anche un ristorante McDonald's.

Il 20enne, con i suoi amici della stessa compagnia, era da poco uscito da una vicina discoteca. Già fuori dalla discoteca ci sarebbero state le prime avvisaglie di quanto sarebbe poi successo, con insulti, minacce mirate e qualche spintone da parte dei ragazzi di un altro gruppo rivale. La questione sembrava finita Sul lì, invece dopo dopo, bel parcheggio del fast food appunto, che si trova nemmeno a mezzo chilometro di distanza dalla discoteca, il 20enne è stato circondato dai ragazzi della compagnia rivale: lo hanno tempestato di calci, pugni, sberle e lo hanno abbandonato agonizzante e semicosciente sull'asfalto.

Qualcuno fortunatamente lo ha visto e ha allertato i soccorritori. E' stato soccorso dai sanitari dell'automedica di Areu e dai volontari della Croce bianca di Merate. Oltre che ferito sembra fosse pure ubriaco. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri, che ora starebbero cercando di stabilire quanto successo e perché e soprattutto di rintracciare gli autori del pestaggio in branco.