Bosisio, dalla Terra al cosmo: i ricercatori della Nostra famiglia in missione per esplorare la medicina spaziale

Bosisio Parini (Lecco), 30 aprile 2025 – I ricercatori della Nostra famiglia di Bosisio Parini “volano” nello spazio con gli scienziati di Mars Planet Technologies, società bergamasca aerospaziale attiva nello sviluppo di tecnologie per missioni di simulazione umane nello spazio. Una partnership per spingere nell'universo i confini della conoscenza e del benessere umano. Scopo della missione è esplorare la medicina spaziale, studiando e mitigando gli effetti del cosmo sulla salute e sulle prestazioni umane negli ambienti estremi, con particolare attenzione alla fisiologia e alla riabilitazione in condizioni di microgravità.

L'accordo

I ricercatori dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Eugenio Medea, sezione scientifica dell'associazione La Nostra famiglia, specializzati soprattutto nella riabilitazione dei bambini, e di Mars Planet Technologies di Curno, hanno firmato un protocollo d’intesa. L'accordo prevede il trasferimento tecnologico delle soluzioni sviluppate a supporto delle attività umane nello spazio, mutuandole e adattandole in termini applicativi alla medicina riabilitativa con l’obiettivo di fornire in dotazione strumenti innovativi da sperimentare nei trattamenti di neuropsicomotricità e in generale nella disabilità motoria. Lo scopo è promuovere progetti di ricerca sulla medicina spaziale; valorizzare competenze mediche e ingegneristiche in un contesto di innovazione; creare un polo di riferimento per la ricerca, formazione ed educazione nel settore; avviare collaborazioni con enti di ricerca, università e agenzie spaziali

Mars Planet Technologies

“Questa intesa rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo di soluzioni innovative che possano migliorare la salute degli astronauti nelle future missioni spaziali e, al contempo, offrire nuove applicazioni terapeutiche sulla Terra - spiega Antonio Del Mastro, direttore tecnico di Mars Planet Technologies –. Si tratta di un segmento della space economy destinato ad avere sempre più importanza nel quadro del trasferimento tecnologico, che alla Mars Planet Technologies interpretiamo attraverso la collaborazione con uno dei principali attori della medicina riabilitativa”. Sono diversi i campi in cui operano ingegneri e tecnici di Mars Planet Technologies: tute spaziali, terraformazione come nei film di fantascienza, serre extraterrestri, microgravità, ologrammi, architettura spaziale, estrazione di eventuali risorse da altri pianeti.

L'Ircss Eugenio Medea

“La collaborazione tra istituzioni mediche e tecnologiche può accelerare lo sviluppo di nuove metodologie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative – sono le parole di Sandra Strazzer, responsabile dell’Unità operativa complessa per le Cerebrolesioni acquisite dell’Irccs Eugenio Medea -. In reparto accogliamo bambini che, in seguito ad un trauma cranico, passano da un’attività di gioco e di movimento alla completa immobilità. Ci aspettiamo ricadute importanti anche sulle applicazioni terrestri, sia per quanto riguarda l’interpretazione dei cambi metabolici sia per gli sviluppi di innovazioni tecnologiche riabilitative”. E' dal 1985 che all'Eugenio Medea ci si dedica alla ricerca, alla cura e alla formazione nell’ambito delle patologie neurologiche e neuropsichiche dell’età evolutiva.