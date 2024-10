Bloccati in quota, salvi cinque scalatori

Cinque scalatori l’altra sera sono rimasti bloccati in quota in Grignetta. Non erano equipaggiati per trascorrere la notte all’addiaccio, né per resistere alle temperature in picchiata. Sono stati tutti recuperati durante la notte dai volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco del XIX Delegazione Lariana. L’allarme è scattato poco dopo le 19. Lo hanno lanciato cinque escursionisti di 22, 24, 25, 29 e 30, incrodati in cresta, sulla Segantini, in Grigna Meridionale, a circa 2mila metri di altezza, senza essere più in grado di ridiscendere dalla cresta. Per raggiungerli si sono subito messi in marcia sei tecnici volontari. Tra loro anche un tecnico di elisoccorso fuori servizio. "Le operazioni sono risultate molto complesse, a causa delle difficili condizioni meteorologiche", spiegano dal Soccorso alpino lombardo. C’erano infatti nebbia e nuvole basse, che hanno impedito agli operatori dell’eliambulanza di Sondrio decollati dalla base di Caiolo di avvicinarsi. I volontari del Soccorso alpino hanno quindi dovuto recuperare i 5 in difficoltà via terra. "Davano l’evidenza di essere illesi ma a forte rischio evolutivo sanitario, visto l’abbassamento delle temperature", sottolineano gli angeli della montagna. Che sottolineano: "In questa stagione è importante prestare particolare attenzione alle condizioni climatiche. I cambiamenti stagionali possono portare a temperature prossime allo zero e quindi è fondamentale avere abbigliamento ed equipaggiamento adeguati". D.D.S.