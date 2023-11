Lecco, bloccati su una ferrata abbandonata: due scalatori recuperati con l'eliambulanza

Lecco, 18 novembre 2023 – Hanno sbagliato sentiero mentre scendevano dal Resegone e si sono ritrovati in un canalone molto ripido, su una vecchia ferrata dismessa, sull'orlo del precipizio. I due scalatori in difficoltà sono stati salvati dai volontari del Soccorso alpino di Lecco e dai sanitari di Areu in eliambulanza.

L'allarme è scattato ieri sera, quando ormai era buio. I due scalatori stavano tornando verso valle, dopo aver affrontato in giornata l'ascesa della ferrata Gamma 2 al Dente del Resegone, una delle montagne simbolo di Lecco. Hanno imboccato il sentiero sbagliato e sono finiti in un canale molto esposto, su una vecchia ferrata in disuso, senza possibilità di appigli, perché quelli che c'erano sarebbero rimasti loro in mano.

Piuttosto che rischiare oltre hanno saggiamente preferito chiedere aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che a loro volta hanno allertato i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana e i soccorritori dell'eliambulanza di Como. I due sono stati recuperati con il verricello e poi trasferiti a valle all'elisuperficie del Bione.

Erano incrodati e visto che ormai era buio, hanno chiesto aiuto al 112. Sul posto l’elisoccorso di Como, che ha recuperato con il verricello i due giovani e li hanno trasferiti sani e salvi al sicuro alla al Centro operativo del Bione. Erano pronti a partire in caso di necessità pure i vigili del fuoco della squadra Saf.