Blitz nei quartieri la Polizia locale sequestra hashish

Giro di vite sullo spaccio da parte della Polizia locale di Bergamo nei quartieri. In campo due unità cinofile. Gli agenti hanno sequestrato in 48 ore quasi un chilo di hascisc scovandolo tra cespugli, alberi e buche nel terreno. Diventano sempre più di routine le operazioni condotte in questa modalità, ovvero di pattugliamento di ampie porzioni di quartiere, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, Loki e Tenai. Grazie al fiuto delle unità cinofile, sono stati sequestrati 857 grammi di hascisc in due soli giorni. Il valore economico di questo sequestro è stato stimato tra i 4mila e gli 8mila euro sul mercato locale. E sempre la Polizia locale ha arrestato a Seriate un marocchino di 38 anni, con cittadinanza italiana: aveva con se 25 dosi di cocaina per 25 grammi. F.D.