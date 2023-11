Biografia da riscrivere. Il viaggio di Leonardo partì 17 anni prima

La biografia di Leonardo da Vinci è da riscrivere, almeno in parte. Il genio vinciano, di cui l’anno scorso si è celebrato il cinquecentenario della nascita, non è arrivato a Milano alla corte di Ludovico il Moro nella primavera del 1482, ma molto prima, probabilmente già nel 1465. Il suo nome compare in un elenco manoscritto di proprio pugno nel 1480 da Benedetto Dei, contemporaneo di Leonardo, personaggio di spicco della Firenze Medicea. È una nota riassuntiva e conclusiva datata 15 giugno 1480 sui “merchanti fiorentini“ che lo stesso ambasciatore dei Medici ha condotto personalmente a Milano durante tutto il suo mandato, cominciato con Cosimo de’ Medici nel 1434 e conclusosi appunto nel 1480. Nella lista figura pure "Leonardo da Vinci dipintore". A scoprire l’elenco, depositato nella Biblioteca nazionale di Firenze, è stato Riccardo Magnani, bocconiano di Lecco di 60 anni, cultore e ricercatore esperto di Leonardo da Vinci. La lista è contenuta alla pagina 51 recto della raccolta di Memorie di Benedetto Dei. "Il ritrovamente accredita quello che sostengo da tempo, ovvero che la presenza di Leonardo a Milano sia da datarsi addirittura a prima del 1465, quando cioè Benedetto Dei accompagna i due rampolli della famiglia de’ Medici, Lorenzo e Giuliano, in visita al duca Francesco Sforza, in missione diplomatica per conto del padre Piero, detto il Gottoso", spiega Riccardo, che ha già svelato diversi misteri su Leonardo. "Questo eccezionale ritrovamento risulta essere di fondamentale importanza nel ricostruire, su base documentale, l’esatta biografia e l’opera di Leonardo da Vinci fino ad oggi conosciuta, spesso invece fondata su assiomi presuntivi che proprio da questo stesso documento vengono smentiti", prosegue. Il Robert Langdon lecchese ha subito informato della scoperta sia la direttrice della Biblioteca nazionale centrale fiorentina Anna Lucarelli, sia il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. La retrodatazione dell’arrivo di da Vinci a Milano è solo l’inizio di un lungo percorso di studio per riscrivere in maniera corretta la storia di Leonardo da Vinci e delle sue opere. La scoperta del prezioso documento è diventata anche un nuovo libro di Riccardo Magnani, "Milanese d’adozione", dall’emblematico sottotitolo "La vera storia di Leonardo da Vinci a Milano".