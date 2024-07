Brivio, cade dal tetto e finisce sulla cancellata: muore infilzato a 83 anni

Brivio, 17 luglio 2024 – Drammatico incidente in via Campanile, strada della frazione Beverate, a Brivio (Lecco). Ermanno Galbusera, 83 anni, pensionato con un passato nell’amministrazione comunale del paese, è caduto dal tetto del casolare finendo infilzato sulla cancellata. Stava probabilmente riparando le tegole del tetto spostate dagli ultimi temporali, piccoli e banali lavori di manutenzione, quando è scivolato finendo sulla cancellata perimetrale della proprietà in campagna.

Un volo da un’altezza fra i 6 e gli 8 metri che si è rivelato fatale. L’uscita dei soccorritori – sul posto con automedica, auto infermieristica e ambulanza – è delle 10.40 circa, come comunicato nel report del servizio stampa di Areu. Non c’era già più nulla da fare: al medico non è rimasto altro che constatare il decesso di Galbusera, molto probabilmente avvenuto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche vigili del fuoco e carabinieri. Questi ultimi sono impegnati negli accertamenti.