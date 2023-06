"Bergamo: l'app Sprecometro per ridurre lo spreco alimentare e donare prodotti a enti caritativi"

Si chiama Sprecometro, è un’app per misurare e per sensibilizzare alla riduzione dello spreco alimentare delle famiglie e dei singoli cittadini bergamaschi. Un gioco, di fatto, che, grazie al monitoraggio del contenimento dello spreco, consente di guadagnare punti utili a scegliere l’ente destinatario di progetti di sostegno alimentare. Appena scaricata l’app, per registrarsi e aprire un account è necessario rispondere a un questionario iniziale che ha l’obiettivo di "targettizzare" l’utilizzatore dell’app in uno dei 4 profili differenziati in base alle risposte sulle abitudini di consumo e spesa alimentare ma anche sulle quantità in grammi di spreco per 23 categorie di alimenti. Terminato il test iniziale viene assegnato all’utente un profilo: sprecone, disattento, attento e parsimonioso.

L’app attribuisce punteggi per ogni diminuzione dello spreco e per ogni attività a cui si partecipa. Arrivando in cima alla classifica del gruppo il comportamento virtuoso permetterà di guadagnare la possibilità di indicare uno o più enti caritativi cui verranno donati prodotti alimentari. A Bergamo è stata individuata la disponibilità dell’azienda produttrice di mais spinato di Gandino, eccellenza del nostro territorio, che donerà farina gialla di mais spinato di Gandino, alla dispensa Restore Namasté dove i cittadini possono andare a fare la spesa "gratuita". In questo modo alimenteremo un circolo virtuoso per tutti. "L’obiettivo – sottolinea Denise Nespoli, consigliera delegata alla Food Policy del comune di Bergamo – è diffondere l’app per generare consapevolezza e conoscenze utili ad indirizzare le scelte individuali in merito all’uso sostenibile delle risorse naturali, alla riduzione e allo spreco alimentare e alla adozione di diete sane e sostenibili".

Francesco Donadoni