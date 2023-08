Bellano, riaperta in anticipo la Sp 62: era interrotta per frana

Bellano (Lecco), 31 agosto 2023 – La Sp 62 tra Bellano e Taceno ha riaperto in anticipo. La provinciale della Valsassina è di nuovo percorribile da questa mattina. Era interrotta da lunedì mattina, in seguito ad una frana innescata dall'ondata di maltempo che ha investito il Nord Italia. La strada avrebbe dovuto riaprire domani, ma i tecnici e i cantonieri dell'Amministrazione provinciale hanno sgomberato i macigni caduti, disgaggiato i detriti ancora pericolanti e ripristinato o sostituito le reti paramassi danneggiate e divelte a tempo di record. Domani riaprirà pure la Sp 72, interrotta a Fiumelatte di Varenna sempre da lunedì e sempre per frana. La provinciale rivierasca della sponda orientale del lago di Como riaprirà alle 16 in punto.