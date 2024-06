Bellano, un pulcino di cigno resta impigliato in una lenza: lo salvano i vigili del fuoco

Bellano (Lecco), 20 giugno 2024 – Un pulcino di cigno è rimasto impigliato in una lenza da pesca. È successo mercoledì sera nel lago di Como a Bellano, quando ormai era già tramontato il sole. Il piccolo non riusciva più a liberarsi del filo abbandonato in acqua da qualche pescatore, pigolava disperato e mamma e papà continuavano a nuotargli intorno per cercare di aiutarlo.

Rischiava di amputarsi da solo una zampa, oppure di morire di stenti. Per fortuna, nonostante fosse buio, da riva alcuni passanti che passeggiavano sul lungolago si sono accorti della scena e hanno chiesto aiuto. Sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra Nautica in gommone: hanno raggiunto il pulcino e in pochi minuti hanno taglialo il filo di nailon che si era attorcigliato attorno alla sua gamba. Una volta libero, lo hanno riportato da mamma cigno e papà cigno, che hanno assistito da vicino all'intera operazione, senza mai abbandonare il loro piccolo. I cigni sono solitamente animali molto territoriali e protettivi, che aggrediscono chi si avvicina ai loro pulcini. Hanno però compreso che i vigili del fuoco erano lì per aiutare il loro piccolo e non li hanno aggrediti.