Bellano, incidente in galleria: scoppia un incendio, chiusa la Statale 36

Bellano (Lecco), 24 maggio 2023 – Auto in fiamme nella galleria della Statale 36. In seguito ad un incidente, in cui è rimasto ferito un motociclista, una macchina ha preso fuoco all'interno della galleria Scoglio. La 36 è stata chiusa al transito in entrambe le direttrici all'altezza di Bellano.

L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi in direzione sud, verso Lecco e Milano. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano con tre mezzi di soccorso, gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas. In seguito al rogo della vettura, nel tunnel si è sprigionato parecchio fumo.

Il centauro rimasto a terra sembra non abbia riportato ferite troppo gravi, mentre la circolazione è paralizzata, con code chilometriche. “Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità - provvisoriamente deviata allo svincolo di Bellano - e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”