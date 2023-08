Bellano, fa il bagno nel lago col brutto tempo: 41enne rischia di annegare

Bellano (Lecco), 27 agosto 2023 - Stava per annegare un peruviano di 41 anni, che, nonostante il brutto tempo, su è buttato lo stesso nel lago di Como per un bagno. É successo al lido di Bellano, vicino alla foce del torrente Pioverà. Lo hanno soccorso i vigili del fuoco con i volontari del Soccorso bellunese. Il 41enne era insieme ad altri amici connazionali.

Probabilmente si sono avvicinati troppo alla foce del torrente e la corrente stava per trascinarlo tutti via. Sapevamo nuotare e, sebbene a fatica, sono riusciti a raggiungere da soli la riva. Il 41enne ha però accusato un malore, probabilmente dovuto allo sbalzo termico provocato dall'acqua fredda. Sono stati subito mobilitati i vigili del fuoco delle squadre nautiche in gommone del distaccamento di volontari di Bellano e i colleghi del comando provinciale impegnati nell'operazione Lario Sicuro.

Con loro sono intervenuti pure i soccorritori volontari del Soccorso bellunese mobilitati dai sanitari di Areu. Il 41enne, che non ha mai perso conoscenza, dopo essere stato tratto in salvo e dopo la prima assistenza, è stato trasferito in ambulanza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

A Mandello del Lario a Ferragosto una bambina senegalese di 11 anni - la piccola Fatou di Bulciago - è annegata per aver fatto il bagno nel lago vicino alla foce di un altro torrente, il Pioverna. Vicino alle foci dei fiumi sarebbe proibito fare il bagno, proprio perchè troppo pericoloso