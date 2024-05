Bellano, camion incastrato di traverso sulla Sp 62: bloccata nella notte la provinciale

Bellano (Lecco), 24 maggio 2024 – Ha sbagliato strada e manovra ed è rimasto bloccato di traverso sulla provinciale con il proprio bilico. A disincagliarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco. Un autotrasportatore si è accorto che la Sp 62 della Valsassina che stava percorrendo era troppo stretta per proseguire. Ha così tentato di effettuare un'inversione di marcia, ma ha valutato male lo spazio e si è “incastrato”, finendo con le ruote della motrice fuori dalla carreggiata.

E' successo nella notte all'altezza di Bellano. Per cavare d'impiccio il camionista e riaprire la provinciale al transito sono stati mobilitati i vigili del fuoco di distaccamento di volontari di Bellano e i colleghi del comando provincia di Sondrio, i primi con un'autopompa, con cui hanno potuto poco, i secondo con un'autogru. Proprio con l'autogru hanno letteralmente sollevato di peso, riposizionandolo in carreggiata e nella giusta direzione. La Sp 62 è una vera e propria trappola per i camionisti, specialmente lungo i tornanti del tratto di collegamento con la Sp 72.