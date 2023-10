Baschi azzurri e solidali. C’è il raduno nazionale di tutti i City Angels

Lecco capitale dei baschi azzurri e della solidarietà verso chi si trova suo malgrado in difficoltà. Oggi nella città dei Promessi sposi si riuniscono 300 City Angels da tutta Italia per il raduno nazionale che si tiene ogni anno in una sede diversa. "È un tributo al grande impegno dei City Angels lecchesi", spiega Mario Furlan (nella foto), fondatore dell’associazione istituita nel 1994 a Milano con gruppi, ora in venti città italiane e due svizzere con oltre 600 volontari. Al raduno partecipano anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore regionale alla Solidarietà sociale Elena Lucchini. Non è solo un momento di incontro per gli Angels: è anche un’occasione di formazione sulla gestione delle emozioni e sui social.