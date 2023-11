Soccorso alpino: gli angeli della montagna si addestrano al buio e sotto una pioggia battente

Barzio (Lecco), 2 novembre 2023 – Una simulazione probabilmente peggio della realtà. L'altra notte, sotto una pioggia battente, in mezzo alle nuvole e al buio, i soccorritori del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana e della VI Orobica hanno partecipato a un'esercitazione ai Piani di Bobbio, in zona Barbisino. Hanno simulato il recupero di un escursionista ferito, un altro soccorritore che si è prestato da figurante: lo hanno raggiunto, assistito, stabilizzato e immobilizzato, lo hanno imbarellato su una barella portantina e poi lo hanno portato a valle, con corde, imbrachi, allestendo anche teleferiche per superare salti di roccia e burroni.

Hanno impiegato tutta la notte, fino all'alba, operando in condizioni proibitive, a causa delle pessime condizioni meteorologiche, come potrebbe capitare durante interventi reali per recuperare escursionisti e alpinisti veramente feriti o in difficoltà. Non è ancora finita, perché l'attività di formazione direttamente sul campo proseguirà fino a venerdì prossimo. L'addestramento che stanno affrontando serve per ottenere il titolo di tecnico di soccorso alpino.