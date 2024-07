Barzanò, torna la notte bianca: street food, schiuma party e stunt show

Barzanò, 11 luglio 2024 – Torna a Barzanò la Notte Bianca, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Sabato 20 luglio dalle 18.30 alle 24, tutto il centro paese diventerà una zona pedonale di divertimento, musica, street food, animazione ed esposizioni. Inoltre a partire dalle 21.30, prenderà vita uno schiuma party in piazza Mercato, con sottofondo musicale a pieno ritmo. Lungo il circuito si alterneranno musica country, un dj set che proseguirà per tutta la serata, concerti dal vivo.

Numerose le varietà di cibo da strada e artigianale di ogni genere, grazie alle tante postazioni di street food allestite lungo il percorso, così come da parte dei commercianti. Ricchissima anche la proposta di eventi: per gli appassionati di motori si va dalle esposizioni di camion truck e di auto tuning attorno a piazza Mercato, fino a una esposizione di moto con stunt show in via Manara. Si potrà inoltre assistere a esibizioni di danza e partecipare a molte altre iniziative, alcune ancora in via di definizione. Il market degli hobbisti si snoderà lungo via Garibaldi, con le tante bancarelle di produzioni artigianali, mentre le associazioni saranno presenti in via Pirovano. Infine negozi aperti fino alle 24.Barzanò,