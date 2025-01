Barzanò è ancora ‘Città che legge’: riconoscimento riconfermato per altri tre anni

Barzanò, 13 gennaio 2025 - Il Comune di Barzanò ha nuovamente ottenuto la qualifica di Città che legge, rinnovata per il triennio 2024-26. Viene riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura Cepell, organismo del Ministero per la Cultura, alle città italiane che attuano, sul proprio territorio, politiche di promozione della lettura, come valore riconosciuto e condiviso, e che sono in possesso di specifici requisiti. In provincia di Lecco i Comuni con questa qualifica sono passati da 4 dello scorso biennio, ai 6 del prossimo triennio: oltre a Barzanò, Bellano, Colico, Merate, Missaglia e Oggiono, su un totale di 755 in tutta Italia.

“Barzanò ha nuovamente ottenuto il riconoscimento di Città che Legge – commenta il sindaco. Gualtiero Chiricò - a conferma dell'impegno dell'Amministrazione Comunale nella diffusione della lettura, sviluppando iniziative fortemente indirizzate nel promuovere l'accesso ai libri e alla lettura vista come un valore che permette lo sviluppo socio-culturale”.

Premessa necessaria per ottenere la qualifica, è la sottoscrizione del Patto locale per la lettura, promosso dalla Commissione Cultura, che coinvolge 19 realtà tra scuole, associazioni, libreria e biblioteca, uniti in un progetto comune: la valorizzazione della lettura e del libro. Il Comune di Barzanò, con la Commissione Cultura, da anni porta avanti una politica di sostegno della lettura, con diverse iniziative che coinvolgono i firmatari del Patto per la lettura, che hanno concorso all’ottenimento della qualifica anche per il prossimo triennio.

I principali appuntamenti sono i seguenti: a maggio si svolge il Barzanò Book Festival, una settimana dedicata ai libri, alla lettura e al racconto. A questo si aggiungono letture ad alta voce per adulti e bambini, letture sceniche, incontri con scrittori per la presentazione di libri, la partecipazione a Libringiro per bambini da 0 a 6 anni. Sul territorio sono inoltre presenti cinque postazioni di bookcrossing, entrate a far parte della Rete Italiana per lo scambio di libri, mentre una volta al mese si svolge il Caffè Letterario in biblioteca. E’ inoltre presente un circuito che suggerisce una decina di “luoghi di lettura” ideali sul territorio, e un Percorso della poesia con venti postazioni che spingono alla conoscenza di autori dal medioevo all’età contemporanea. Infine il sindaco regala un libro a ogni nuovo nato come gesto di benvenuto, e ogni domenica le pagine social del Comune di Barzanò dedicano uno spazio ai consigli di lettura.