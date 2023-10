Ballabio, vandali sul monte Due Mani. Il Cai: “Chiudiamo l’igloo”

Ballabio, 19 ottobre 2023 – Graffiti, infissi distrutti, festini privati. A causa dei teppisti d’alta quota, i volontari del Cai di Ballabio vogliono smantellare l’igloo sul Monte Due Mani. Si tratta del bivacco Locatelli, Milani, Scaioli, che si trova a 1.657 metri d’altezza, in cima alla montagna. La struttura, in vetroresina, a forma di igloo, appartiene ai soci del Cai ballabiese.

È un rifugio per gli escursionisti che lì possono trovare un riparo e, all’occorrenza, in caso di necessità, anche provviste. O meglio, dovrebbe esserlo: da mesi infatti incivili d’altura lo hanno preso di mira, trasformandolo in location per pericolosi barbecue e nottate alcoliche, tanto che gli alpinisti del Cai lo hanno dovuto chiudere. La serrata tuttavia non è bastata a scoraggiare né a tenere lontani dal bivacco i vandali della montagna, che con la montagna in realtà non hanno nulla a che vedere, che per tutta risposta hanno tentato di sfondarne la porta e imbrattato sia i cartelli segnaletici, sia le pareti dell’igloo con insulti.

"Stavano pensando di intervenire in modo drastico sulla struttura del bivacco Locatelli, ma ora vorremmo solo trovare i fondi per smantellarlo in maniera definitiva – commenta amareggiato Marco Anemoli, presidente del Cai di Ballabio, oltre che delegato del Soccorso alpino -. Il bivacco è stato pensato e messo a disposizione come struttura d’emergenza e non come un luogo per festini privati".