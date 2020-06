Esino Lario (Lecco), 15 giugno 2020 - Il «balcone della Grigna" è in vendita. Luciana Melesi, 68 anni, ha deciso si passare la mano e di vendere l’albergo rifugio Cainallo a Esino Lario, a circa 1.300 metri, il punto più alto raggiungibile in auto da dove poi partire ai piedi alla "conquista" del Grignone oltre che per molte altre escursioni e da cui si domina un panorama unico sul lago di Como.

"Largo ai giovani, io e mio marito che gestiamo insieme la struttura vorremmo finalmente goderci la pensione – spiega la proprietaria del rifugio, che il prossimo fine settimana, dopo il lungo periodo di lockdown, riaprirà regolarmente i battenti -. Speriamo di poter cedere il testimone ad altri che seguano magari il nostro stesso esempio: noi infatti abbiamo rilevato il rifugio nel 1984 da sposini freschi di matrimonio. Qualcuno sosteneva che eravamo un poco folli, forse aveva anche ragione, eppure siamo felici, il Cainallo è ancora aperto e funziona bene".

Nelle stanze di quello che è a tutti gli effetti un hotel a tre stelle hanno ospitato generazioni di vacanzieri milanesi che impiegato meno di un paio d’ore per raggiungerlo dalla metropoli, comitive e gruppi e gli studenti dell’English camp. Stando alle richieste di prenotazione ricevute subito dopo la fine della serrata da pandemia di coronavirus avrebbero registrato il sold out anche quest’estate, ma moglie e marito, proprio perché abbastanza stanchi, hanno preferito rinunciate ai pernottamenti per dedicarsi esclusivamente all’ospitalità giornaliera. Gli interessati all’affare a quanto sembra non mancano. Con il sindaco Pietro Pensa i due capanat stanno inoltre analizzando alcuni progetti per ripristinare le piste di sci e l’impianto di risalita alle spalle dei rifugio che ha funzionato fino al 2005".