Avevano bevuto troppo al volante . Ritirate 190 patenti di guida

Ubriachi al volante, veri e propri pericoli pubblici, come pallottole vaganti in giro sulle strade. In un anno gli agenti della Polizia stradale della sezione di Lecco e della sottosezione di Bellano ne hanno levati letteralmente dalla circolazione 190, a cui hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza appunto. A loro si aggiungono altri 8 automobilisti che sfrecciavano almeno a più di 40 chilometri orari oltre il limite di velocità consentito, in alcuni casi molti di più di 40 all'ora, scambiando le provinciali e la Statale 36 in circuiti di Formula 1. I poliziotti della Stradale hanno anche staccato più di 4.500 multe ad altrettanti automobilisti e autisti per diverse violazioni al Codice della strada: eccesso di velocità, uso del telefonino mentre si guida, mancato uso delle cinture di sicurezza, e poi il mancato rispetto delle norme da parte di conducenti e autisti di professione. Ventimila invece i guidatori controllati, 16mila i veicoli, 200 le denunce. Hanno inoltre impedito ad aspiranti neopatentati extracomunitari di conseguire la patente con "aiutini" esterni, grazie a microcamere nascoste nei bottoni e micro-auricolari.