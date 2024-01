Aveva droga e 20mila euro. Il pusher scarica le responsabilità

Nel bosco da un paio di mesi, unito a una piccola banda che spaccia ogni tipo di stupefacente. Lo ha raccontato ieri al giudice Abdelali Sbiha, marocchino di 22 anni senza fissa dimora, arrestato venerdì ad Arosio, nella zona di Cascina Guasta. I carabinieri della Tenenza di Mariano, assieme agli Squadroni Cacciatori Sicilia, lo hanno bloccato mentre cercava di scappare nel bosco, e trovato con quasi due chili di droga: 450 grammi di cocaina ancora in sassi, altri 90 in dosi da un grammo già confezionate, 800 grammi di hascisc in un unico panetto, due tavolette da 80 grammi ciascuna, un sacchetto con ulteriori 95 grammi, e 20 dosi da 4 grammi. Infine due confezioni di eroina da 50 e 70 grammi, ma anche 20mila euro in contanti, un machete e due pistole scacciacani.

Il ventiduenne ha risposto alle domande del giudice e si è difeso, sostenendo che nel bosco c’erano anche altre persone che spacciavano e che quello stupefacente, in quantità così considerevole, sarebbe stato abbandonato da alcuni connazionali, fuggiti all’arrivo dei carabinieri. Il giudice ha convalidato il suo arresto. Pa.Pi